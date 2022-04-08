Мадрид, , 22:17 — REGNUM 35-летний центрфорвард мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая по футболу Луис Суарес может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом 8 апреля сообщило испанское издание As.

Луис Суарес Fcbarcelona.com

По информации источника, в подписании Суареса заинтересованы «Бешикташ» и «Фенербахче». Футболист может покинуть «матрасников» на правах свободного агента 30 июня 2022 года.

За «Атлетико» Суарес выступает с 25 сентября 2020 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 35-летнего форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Луис Суарес принял участие в 29-ти турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.