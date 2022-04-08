Сараево, , 22:25 — REGNUM Непризнанный ООН верховный представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт считает «глупостью» то, что член президиума БиГ от Сербов Милорад Додик постоянно и открыто жалуется, что «люди не хотят с ним разговаривать». Об этом Шмидт заявил 8 апреля.

Кристиан Шмидт José Cruz/Agência Brasil

«Тот, кто считает, что вокруг него крутится весь мир, ошибается. Люди должны разговаривать друг с другом», — сказал Шмидт в эфире телеканала FTV.

Немецкий политик добавил, что он готов вести переговоры с Додиком, но при этом лидер боснийских сербов ошибается, если считает, что «он сам Господь».

«Он не Бог и он должен смириться с этим и изменить свой подход. Если он этого не сделает, он навредит собственной стране, а больше всего людям, проживающим в Республике Сербской», — рассказал Шмидт.

Напомним, что Республика Сербская не признает Кристиана Шмидта верховным представителем в БиГ, так как он был назначен в обход СБ ООН.