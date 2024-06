Лондон, 8 апреля, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Британская экспериментальная исполнительница в жанре электроники Arca (Александра Герои) объявила о выпуске бокс-сета со всеми альбомами в серии KICK и представила новый сингл Cayó. Об этом 8 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Песня Cayó — первая новая работа Arсапосле выпуска ее неожиданного альбома kiCK iiiii в декабре. В песне использована дополнительная работа Тима Хекера, а ее премьера состоялась на прямом эфире в Twitch в 2020 году.

Герси рассказала о новом релизе: «Речь идет об исследовании состояний «я», небинарных способов отношения к тому, что является «другим», создании новых межсекционных способов опосредования идентичности через исследование чувственности и повышенного общения с чувственным воплощением себя».

Помимо выпуска нового сингла, Arca объявила, что все ее альбомы KICK будут выпущены вместе в виде бокс-сета KICK в мае