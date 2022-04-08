Москва, 8 апреля 2022, 22:13 — REGNUM Основное сражение боевой операции по денацификации Украины будет происходить в Донбассе, где находятся 90 тыс. укронацистов, заявил 8 апреля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-1».
Он отметил, что в Донбассе собрана очень крупная группировка нацистских войск.
«От Луганска и на юг, … по этой дуге, по нашим данным в принципе, и по разведке, и то, что даже сама Украина говорит, что сейчас здесь порядка 90 тыс. штыков, поэтому это очень крупная группировка. … Поэтому основное сражение, оно, конечно, будет происходить здесь по очищению нацизма на Украине», — сказал Басурин.
Он также указал на то, что основная масса украинских войск сейчас находится на территории Донецкой Народной Республики.
«В Луганске их осталось чуть-чуть», — добавил он.
Напомним, на сегодняшний день Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР ведут бои на флангах украинской группировки в Донбассе. По мнению специалистов, ведётся подготовка к окружению укронацистов, собранных в этом районе.
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