Тбилиси, , 22:22 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая сегодня в тбилисском городском суде, решил часть своей речи посвятить событиям на Украине, сообщает 8 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украина выигрывает эту войну. Она уже выиграла битву за Киев, которая была решающей битвой, теперь впереди великая битва за Харьков, которую Украина также выиграет, и великая битва за Донбасс, где, конечно, Украина в конечном итоге выйдет победителем», — заявил Саакашвили в своем выступлении на сегодняшнем судебном заседании.

По словам Саакашвили, назвавшего себя «гордым гражданином Украины», «российский корабль тонет», «Россия идет к краху», и в это время Грузия должна будет «воссиять».

Напоминим, что в настоящее время над Саакашвили проходит суд за незаконное пересечение им государственной границы Грузии.