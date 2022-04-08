Тбилиси, 8 апреля, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая сегодня в тбилисском городском суде, решил часть своей речи посвятить событиям на Украине, сообщает 8 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Украина выигрывает эту войну. Она уже выиграла битву за Киев, которая была решающей битвой, теперь впереди великая битва за Харьков, которую Украина также выиграет, и великая битва за Донбасс, где, конечно, Украина в конечном итоге выйдет победителем», — заявил Саакашвили в своем выступлении на сегодняшнем судебном заседании.

По словам Саакашвили, назвавшего себя «гордым гражданином Украины», «российский корабль тонет», «Россия идет к краху», и в это время Грузия должна будет «воссиять».

Напоминим, что в настоящее время над Саакашвили проходит суд за незаконное пересечение им государственной границы Грузии.