8 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили призыв Европарламента ввести «тотальное эмбарго» на импорт нефти, ядерного топлива, газа и угля из России.

Елизавета Коробова, , 23:19 — REGNUM Решение Европарламента принять резолюцию с призывом ввести «тотальное эмбарго» на импорт нефти, ядерного топлива, газа и угля из России вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 8 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Холод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Девиз Евросоюза: «Мы все замёрзнем назло России!» — пишет Мурад Г.

Многие пользователи даже представить не могут, что будут делать европейские страны, если они последуют призыву Европарламента. Граждане отмечают, что не только жилища граждан этих государств окажутся без тепла, но и всё производство, по сути, остановится.

«Ну посмотрим, как они смогут без наших энергоресурсов. Вот прям очень интересно, как они выкручиваться будут, и через сколько дней они переобуются», — написала Любовь М.

«Так пусть с сегодняшнего дня и бензин, и другое топливо не заправляют в свои машины. И электричеством не пользуются. Ну, а если их языки присоединить к динамо-машине, то и энергии будет достаточно. Аркадий Райкин в своей миниатюре уже предсказывал подобный сценарий», — отметила Анна А.

Ян Стен. Болтуны у окна. 1665

Некоторые комментаторы отмечают, что чем теплее становится на улице, тем более дерзко начинают себя вести европейские организации.

«Почему временный? Потому что потеплело? Как похолодает, обратно всё вернёте?» — спрашивает Леся Р.

«А почему только временный запрет? Давайте, если вы такие принципиальные, вводите вечный запрет. Покажите, какие вы крутые! Или испугались?» — интересуется Сергей Е.

Часть людей полагает, что в будущем, когда Европарламент призовёт европейские страны снова запасаться энергоресурсами из России, наша страна будет уже не столь щедра, как сейчас.

«Да без проблем! Но когда опять энергоресурсы захотите, цена будет выше с учётом потерянной прибыли. Всё по-честному!» — написал Bless Y.

Ряд пользователей напоминает, что российский газ будет отпускаться только за рубли, как и другие энергоресурсы в будущем.

«Всем субъектам экономической деятельности на Западе, если они хотят пользоваться ресурсами из России, придётся покупать их за рубли. Это значит, что они тем самым не только будут пополнять российский бюджет, но и поддерживать экономику России, а также укреплять национальную валюту РФ. Вкладывайте свои деньги в экономическое процветание России. Другого варианта остаться на поверхности у вас нет», — советует Федот Д.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто считают, что в целях воспитания Россия может самостоятельно отозвать все поставки энергоресурсов в Европу.

«Вот почему мы позволяем им (ЕС и США) принимать решения об эмбарго, запрете импорта российских энергоресурсов? А вот нельзя ли взять и самим перекрыть поставки газа через Польшу и Украину? Взять, да и оставить «Турецкий» и «Северный» потоки, пустыми? К тому же можно поставки нефти в Европу остановить. Либо же взять и выставить весь свой газ и нефть с нефтепродуктами на свободную продажу, но только по самым справедливым рыночным ценам. Приплыл на танкере, оплатил товар в рублях, цистернами загрузился и давай, до свидания!» — предлагает Андрей К.

Напомним, 7 апреля пресс-служба Европарламента сообщила о том, что организация приняла резолюцию с призывом ввести «тотальное эмбарго» на импорт нефти, ядерного топлива, газа и угля из России, которое тем не менее может быть пересмотрено в случае, если Россия вдруг решит восстановить независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.