Рим, 8 апреля, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Сербии по футболу Драган Стойкович прокомментировал возможный уход 27-летнего центрального полузащитника Сергея Милинковича-Савича из римского «Лацио».

Soccer.ru Сергей Милинкович-Савич

«Сергей любит «Лацио», но он идеально подойдет «Ювентусу», — цитирует Драгана Стойковича итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» уже контактировал с представителями футболиста для возможного подписания контракта.

В текущем сезоне Сергей Милинкович-Савич принял участие в тридцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился девятью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Также сербский полузащитник получил три желтые и одну красную карточки.

Текущее соглашение Милинковича-Савича с «Лацио» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.