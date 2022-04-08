Рим, 8 апреля, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Правоконсервативные партии Италии, которые входят в состав правящей коалиции, не будут голосовать за проект нового декрета правительства, заявил 8 апреля лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Presidenza della Repubblica Маттео Сальвини

Премьер-министр Марио Драги во время их личной встречи заявил, что повышение налогов не планируется, отметил лидер «Лиги».

Однако текст декрета составлен таким образом, что допускает увеличение ставок налогов на имущество и депозиты, поэтому правые его не поддержат, пояснил Сальвини.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.