Лейпциг, Германия, 8 апреля, 2022, 22:06 — ИА Регнум. 24-летний атакующий полузащитник «Ред Булл Лейпцига» и сборной Франции по футболу Кристофер Нкунку попал в сферу трансферных интересов каталонской «Барселоны». Об этом 8 апреля сообщило издание Foot Mercato.

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Также сообщается, что Нкунку является трансферной целью «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и туринского «Ювентуса».

В текущем сезоне на счету Кристофера Нкунку шестнадцать забитых мячей и одиннадцать результативных передач в 28 турах немецкой Бундеслиги 2021/22. В рамках Лиги чемпионов УЕФА француз забил семь голов в шести матчах.

Нкунку выступает за «Ред Булл Лейпциг» с 18 июля 2019 года после перехода из «Пари Сен-Жермен» за 13 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной Франции, по оценкам портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.