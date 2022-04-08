Нью-Йорк, США, 9 апреля, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Американский рэпер Fivio Foreign (Макси Ли Райлес III) представил видеоклип For Nothin. Премьера ролика состоялась 8 апреля.

Скриншот YouTube Fivio Foreign в клипе на песню For Nothin

В богатом на локации клипе артист рассказывает о собственном успехе и бесстрашии перед врагами. Съёмки работы проходили на территории Нью-Йорка (США).

Ранее Fivio Foreign выпустил свой дебютный студийный альбом под названием B. I. B. L. E. Одной из композиций, вошедших в 17-трековую пластинку, стала For Nothin.