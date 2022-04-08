Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 8 апреля, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Президиум Боснии и Герцеговины не занял общую позицию по голосованию в Генеральной Ассамблеи ООН по поводу исключения России из Совета по правам человека. Об этом заявил 7 апреля член президиума БиГ от сербов Милорад Додик.

President.az Милорад Додик

Поэтому, считает Додик, посол БиГ в ООН Свен Алкалай голосовал на заседании ГА ООН не в соответствии с решением БиГ, а в соответствии со своим личным решением.

«Это не решение боснийского государства, а частное решение мусульманской стороны в Сараево. Это нарушение конституции, всех предусмотренных процедур, и действие, направленное на развал БиГ», — процитировал слова Додика телеканал РТРС.

Додик отметил, что он редупредил об этом нарушении генсека ООН Антониу Гуттериша, президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Напомним, что 7 апреля Генассамблея ООН проголосовала за исключение России из Совета по правам человека ООН.