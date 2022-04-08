Москва, , 22:14 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер справедливо предрёк ей тяжелые времена из-за Украины. Об этом 8 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист германист Тимофей Борисов.

Франк-Вальтер Штайнмайер

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«Президент Германии все-таки имеет неплохое образование, в отличие от нынешних министров Роберта Хабека и Анналены Бербок. У него доказанная учеба в университете Гиссена и настоящая, а не липовая, как у Бербок, докторская диссертация на тему «Правовое положение бездомных», — заявил эксперт.

Поэтому Штайнмайер гораздо лучше нынешних чиновников в немецкой власти представляет, куда движется страна, считает Борисов.

Президент Германии, говоря об ухудшении положения, имеет в виду экономику, инфляцию и расходы на интеграцию украинских беженцев, пояснил эксперт.

При этом он не то что не сгущает краски, а наоборот, с со свойственной ему осторожностью и интеллигентностью смягчает реальное положение дел и оценки в своих прогнозах, отметил политолог. «Он вообще немножко выполняет роль некоего светского пастора, который выслушивает всех и склонен всех примирить и успокоить. То есть его слова надо не делить на два, а наоборот умножать на два. Германию ждут реально тяжелые времена» — заключил Борисов.

Напомним, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предрек Германии «тяжелые дни» из-за ситуации на Украине.