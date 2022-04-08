Рим, 8 апреля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. В Италии не предполагается никакого повышения налогов, а представители правых партий, которые заявляют об этом, занимаются пропагандой, заявил 8 апреля лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

(сс) Chatham House Энрико Летта

При этом в следующем же предложении своей записи в Twitter он заявил, что некие «повышения» Италию все-таки ждут, но «отвечает за них только один человек, Путин», а вовсе не правительство Италии.

Ранее представители правительства заявили о возможном повышении в Италии налогов на имущество и депозиты. Правоцентристы (которые входят в правящую коалицию с либералами и популистами) раскритиковали эту инициативу.

Представители большинства политических партий Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.