Владикавказ, 8 апреля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. В Северной Осетии отправлен в отставку председатель комитета по туризму Заурбек Кодзаев. Причиной его отставки стало окончание срока контракта.

Дарья Драй ИА REGNUM Портфель

«Заурбек Кодзаев освобождён от должности председателя Комитета Республики Северная Осетия-Алания по туризму в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта» , — сообщил в своем Telegram- канале глава региона Сергей Меняйло.

Кодзаев был назначен на должность врио руководителя комитета по туризму в ноябре 2018 года. В марте 2020 года он подал в отставку по собственному желанию, сообщал «15-й Регион». С 1 апреля 2020 года он вновь был назначен председателем комитета по туризму Северной Осетии.

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