Москва, , 21:56 — REGNUM Шесть позиций добавил 8 апреля Минюст РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих в России функции иностранного агента.

Рэпер Face Скриншот с YouTube

Отметим, что 128-м в списке стал Ивана Дремина (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), больше известный как рэпер Face.

Добавим, что в предыдущий раз этот реестр Минюста пополнялся 1 апреля: в него включили восемь позиций.

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