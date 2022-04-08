Мадрид, 8 апреля, 2022, 21:48 — ИА Регнум. 29-летний испанский атакующий полузащитник мадридского «Реала» Иско может перейти в каталонскую «Барселону» на правах свободного агента. Об этом 8 апреля сообщило издание Sport.es.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иско

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» не планирует продлевать контракт с Иско. Футболист покинет мадридский клуб 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Иско принял участие в четырнадцати матчах за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Эльче» и «Мальорки» и получил одну желтую карточку.

Иско перешел в «Реал» 1 июля 2013 года. «Сливочные» выкупили испанца у мадридского клуба за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость атакующего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро.