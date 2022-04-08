Москва, , 21:50 — REGNUM В адрес редакции ИА REGNUM 8 апреля поступило письмо из Украины. По просьбе автора мы публикуем его на условиях анонимности. Лексика и пунктуация автора сохранены.

Убийство Mate Marschalko

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«Добрый день. Я гражданин Украины. Сейчас нахожусь в Киеве. Пожалуйста, опубликуйте моё письмо. Мы эвакуировались из Бучи 12 марта.

Наш большой многоквартирный дом (250 квартир) полностью разграблен. Наша, украинская пресса обвиняет в разграблении Бучи «русских орков», и люди в это верили…

Но, прошла неделя, и те единичные соседи, которые до сих пор, живут в доме, шепотом, после того, как ты поклянешься мамой, здоровьем своих детей, и всеми святыми, в ужасе от увиденного беспредела рассказывают Правду…

Русские войска вышли с Бучи 30 марта. А 31-го марта, вечером, началось разграбление. Работала бригада больше 10 человек, все в гражданской одежде, но охраняли и командовали ими военные из ВСУ. Работали круглосуточно. Ночью при свете налобных фонарей. Вечером привозили вторую смену. Грабили наш дом три дня (31, 1 и 2-го апреля).

Взломаны и разграблены все квартиры, кроме тех четырёх, где были люди.

Об этом уже знают все соседи! Но, все молчат! Даже те, у кого близкие служат в ВСУ и полиции! Все погружены в животный страх! Я видел несколько видео, когда нацгвардия Украины входит в Бучу на зачистку…

Там несколько разных женщин, когда к ним подходят, кланяются, и с ужасом в глазах, моментально начинают плакать и дрожащим голосом говорят «Спасибо». А знаете почему такая реакция? Потому, что они знают, что те, кого мы считаем нашими, убивают сразу, без предупреждения.

Вчера в Буче идентифицировали четверо из шести трупов, найденных в подвале соседнего дома… Так вот, двое из них оказались мастерами по установке дверей, а двое — слесарями! Такое количество трупов в подвалах домов — это просто устранение свидетелей, тех рабочих-мародеров, которые три дня трудились на «командиров ВСУ»!

Наш дом был разграблен своими же. Это уже все знают, но в ужасе от происходящего молчат.

Теперь ещё, у нашей семьи есть (вернее, была) дача в большом селе под Киевом. Только сегодня получилось дозвониться до одной из соседок… Наше село сильно разрушено, практически каждый третий дом. Очень много людей эвакуировалось, когда дали зелёный коридор. Остались лишь те, у кого корова…

Так вот, наше село с 24 марта по 3 апреля грабили части ВСУ, которые зашли, как только отошли российские войска! Десять дней грабили наше село! Все пустые дома взломаны и ограблены.

А почему же люди молчат? А вот почему. Сосед с малыми внуками, выехал в Малин (), к дочке. А корову и курей передал под присмотр соседке… Соседка когда увидела, что с его дома «наши» выносят даже мебель побежала к ним: «Хлопцi, та що ж ви робите, ми ж свої?».Её сразу же под заборчиком и пристрелили… И ее мужа, который за ней выбежал тоже!!! Это правда. Это все в нашем селе знают. За что вы убили бабу Машу? За что?

Её недоенные коровы потом три дня истошно мычали на всю Киевскую область, потому что соседи боялись выйти с хаты даже в туалет, и ходили в кастрюлю… Что уж говорить про то, чтобы сходить, выдоить соседских коров. На третий день, воины света наконец то сжалились и перерезали этим бедолашным коровкам горло…

ВСУ грабило наше село десять дней. Вывозили даже кухонную мебель. И все молчат от ужаса происходящего. Это не частный случай, и не просто у какого-то человека сорвало крышу.

В части ВСУ, которая зашла в наше село 24 марта, было где-то в районе 70−80 человек. И все они грабили. Грабили и убивали. Вы думаете, что на Украине фашизм? Нет, это не фашизм… Фашисты хотя бы своих не грабили и не убивали! Это сатанизм лютый, бессмысленный и безпощадный! Они не «наши», они нелюди!

Ну ладно, допустим, вы убили соседку с мужем, грабили десять дней наше село но, вы же не могли не понимать, что в селе, хоть и мало но, всё равно остались люди… Вы же не могли не понимать, что хоть они и сидят смирно по хатах, но они всё равно видят, что вы творили эти десять дней с нашим селом! Ублюдки, вы что не понимали даже такой малости, что соседи видят ваши преступления?

В Буче осталось около 3000 людей, в нашем селе около 40… Все эти люди всё видели, и всё знают! И рано или поздно, они всё расскажут. Но, не убьёте же вы всех их, как свидетелей вашего лютого сатанизма? А даже если вы всех их вернётесь и убьёте, всё равно уже все соседи всё знают и понимают… Вы не убьёте всех! Народ нельзя убить… Слава Богу, что кому-то пришло в голову, отвести российские войска от Киева… Это решение — Божье вразумление… Оно все расставило на свои места…

И главное. За последние три недели наша семья потеряла всё: квартиру которую мы выплачивали 17 лет, дачу которую мы строили 20 лет, вкладывая в нее всю душу, машину — всё… Но, Слава Богу, дети остались живы… Спасибо Богу за это.

У меня остались лишь одни брюки, одни туфли, одна рубашка и одни трусы… Но, всё это я перетерплю… Я всё это переживу… Потому что у меня родилась Мечта… Мечта о том, что «русские орки» даст Бог, вернуться в мой любимый Киев, в мою любимую Бучу, в моё любимое село, и я смогу записаться к ним рядовым, чтобы освободить мою Батькивщину, мою Родину от того лютого сатанизма, что терзал три дня наш дом в Буче, и десять дней истязал моё любимое село…

Пожалуйста, «русские орки», дорогие мои, Хорошие не останавливайтесь… Ради Христа, не останавливайтесь Родненькие!

Пожалуйста, опубликуйте моё письмо… Я сейчас нахожусь в Киеве, и не могу это огласить сам. Пожалуйста, опубликуйте его».

Напомним, что в конце марта ВС России покинули Киевскую, Черниговскую и Сумскую области Украины, после чего украинскими должностными лицами и СМИ в адрес России были выдвинуты обвинения в массовых убийствах мирных жителей в г. Буча. Обвинение содержало большое количество нестыковок и странностей, отраженных в том числе и в опубликованном украинским нацистом Сергеем Коротких видеоролике.