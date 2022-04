Лондон, , 21:41 — REGNUM Британский инди-поп-дуэт Oh Wonder представил второй сингл из будущего альбома 22 Make, который станет сиквелов прошлогоднего альбома 22 Break, объединённого общего историей. Об этом 8 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Дуэт Oh Wonder Скриншот The Line Of Best Fit

Песня F*ck It I Love You — это вторая композиция из будущего альбома Oh Wonder, следующая за лид-синглом Magnificent, и была написана летом 2020 года.

Участница дуэта Жозефина Вандер Вест рассказала об истории нового релиза: «Мы месяцами цеплялись за демо-запись, втайне надеясь, что сможем выпустить F*ck It I Love You в более счастливые времена. Это было похоже на то, что песня говорила нам, что мы не можем расстаться и распуститься, потому что она должна быть выпущена. Возможно, это и удержало нас вместе!»

