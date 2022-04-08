Ливерпуль, Великобритания, , 21:39 — REGNUM 29-летний фланговый нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах прокомментировал ход переговоров с «Ливерпулем» о продлении контракта с клубом.

Мохамед Салах Fifa.com

«Люди не знают многих деталей. Будет ли решен этот вопрос? Не могу ответить положительно или отрицательно. Я уже много раз говорил, чего именно хочу», — цитирует Мохаммед Салаха итальянский журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Мохаммед Салах принял участие в 28-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двадцатью забитыми мячам и десятью результативными передачами.

За «Ливерпуль» Салах выступает с 1 июля 2017 года после перехода из римской «Ромы» за 42 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость египетского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.