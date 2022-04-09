Москва, , 01:31 — REGNUM Продажи книг серии «Гарри Поттер» увеличились в 48 раз за два дня в сервисе «ЛитРес». Об этом 8 апреля сообщило информационное агенство «РИА Новости» пресс-служба сервиса.

Гарри Поттер или Мальчик-Который-Выжил Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень». Реж. Крис Коламбус. 2001. США — Великобритания

«Книги на русском языке о мальчике-волшебнике с 6 по 7 апреля покупали в 48 раз чаще по количеству экземпляров в сравнении с периодом с 4 по 5 апреля. Всего за два дня было продано более пяти тысяч экземпляров произведений Джоан Роулинг на сумму более 1,7 миллиона рублей без учета работ, написанных под псевдонимом Роберт Гэлбрейт», — заявили представители сервиса. Также уточняется, что абсолютным лидером продаж стал сборник «Гарри Поттер. Полная коллекция».

Напомним, что 6 апреля 2022 года стало известно о том, что «ЛитРес» с 9 апреля 2022 года прекращает продажу всех книг о Гарри Поттере. Отмечается, что произведения исчезнут из продажи по решению правообладателя на неопределённый срок.

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