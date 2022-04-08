Магас, 8 апреля, 2022, 21:36 — ИА Регнум. В Ингушетии помогут отремонтировать квартиры, пострадавшим в результате пожара в феврале 2022 года. Власти республики окажут помощь восьми семьям, сумма выделенных для этого средств составит около 2,5 млн рублей, сообщили 8 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

34.mchs.gov.ru Пожар в Волгограде

Напомним, 17 февраля в одном из домов в городе Назрани произошел большой пожар. В результате возгорания был причинен ущерб восьми семьям, проживавшим в этом доме. По поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова для оценки ущерба на место была направлена муниципальная комиссия.

Национальный фонд развития Ингушетии выделил средства на ремонтные работы. Каждая квартира пострадала от пожара в разной степени. Поэтому суммы на капитальные ремонт и на косметический будут выделены разные.

Напомним, пожар в многоквартирном пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Базоркина в городе Назрани, произошел 17 февраля 2022 года. Очаг возгорания находился в квартире на втором этаже 5-этажного дома.