Берлин, , 21:35 — REGNUM Ясно, что выдвинуть обвинения против США Франк-Вальетр Штайнмайер в силу униженного положения Германии в американо-немецкой связке не может, но никто не заставлял его демонстрировать своё двуличие, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 8 апреля, комментируя высказывания президента Германии.

Франк-Вальтер Штайнмайер Bundespraesident.de

Как сообщалось ранее, Штайнмайер в ответна вопрос о том, должны ли «предстать перед трибуналом в Гааге за военные преступления на Украине» руководители российского государства, заявил, что «все, кто ответственен за эти преступления«, включая политических руководителей, «должны будут отвечать за них».

"Призыв президента Германии Штайнмайера созвать некий «трибунал по военным преступлениям», направленный против российских военных, а также политических руководителей нашей страны, не говорит ни о чём, кроме его личного и коллективного немецкого пресмыкательства перед своим хозяином — США.

Если Штайнмайер или немцы в целом считают преступлением само по себе начало военных действий, то почему ранее они не призвали учредить трибунал по обвинению в этом США? Те, напомню, только за последние 30 лет развязали войны против Ирака, Сербии, Афганистана, Ливии, Сирии и не только эти войны.

Если немцев волнуют собственно военные преступления, то «лучшего» обвиняемого для международного суда, чем американские военные и политики США, тоже нет. Разве что — украинский режим и украинские нацисты, то есть выкормыши тех же США и той же Германии.

Если Штайнмайеру не нравится, что рушится мировой порядок, то не президент России это начал — начали рушить послевоенное мировое устройство тоже США. Выдвинуть обвинения против США Штайнмайер в силу униженного положения Германии в американо-немецкой связке не может, так пусть хотя бы не позорился демонстрировать своё двуличие, свою «двойную меру». Родители у него вроде верующие были: должен бы знать, что двойная мера — мерзость перед Господом.