Лондон, 8 апреля, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Как сообщает издание Football Italia, главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри после завершения текущего сезона может возглавить лондонский «Арсенал».

Www.chelseafc.com Маурицио Сарри

На данный момент главным тренером лондонского клуба является испанский специалист Микель Артета, который возглавил «канониров» 19 декабря 2019 года. Под руководством испанца «канониры» стали победителями Кубка Англии.

После 29-ти сыгранных туров Английской Премьер-лиги 2021/22 «канониры», одержав семнадцать побед, потерпев девять поражений и набрав 54 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.

В матче 32-го тура «Арсенал» примет «Брайтон». Игра пройдет 9 апреля в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».