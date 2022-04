Лондон, , 21:31 — REGNUM Британская инди-рок-группа Porridge Radio выпустила второй сингл из будущего альбома Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky под названием The Rip. Об этом 8 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Инди-рок-группа Porridge Radio Скриншот The Line Of Best Fit

The Rip следует за февральским синглом группы Back To The Radio и сопровождается видеоклипом, снятым Эллой Марголин.

Вокалистка Дана Марголин рассказала о новом релизе: «The Rip была последней песней для альбома, и мы закончили ее примерно за неделю до того, как отправились в студию для записи в марте 2021 года. Мы хотели, чтобы она звучала как массивный поп, как Charli XCX, но с инструментарием таких групп, как Slothrust или Deftones«.

Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky последует за альбомом Porridge Radio 2020 года Every Bad.

