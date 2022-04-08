Ньюкасл, Великобритания, , 21:22 — REGNUM 8 апреля в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» футбольный клуб «Ньюкасл» в матче 32-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Вулверхэмптон». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Болельщики «Ньюкасл Юнайтед» Leedsunited.com

Стартовые составы команд:

«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Фабиан Шер, Мэтт Таргетт, Эмиль Крафт, Джонджо Шелви, Бруно Гимарайнс, Аллан Сен-Максимен, Жоэлинтон, Райан Фрэйзер, Крис Вуд.

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Вилли Боли, Конор Коуди, Макс Килман, Маршал, Хони Кастро, Жоау Моутинью, Люк Кандл, Фабио Сильва, Хван Хи Чхан, Франсишку Тринкан.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Питером Бенксом. Ассистенты главного судьи — Джеймс Мейнуоринг и Уэйд Смит.

В текущем сезоне 22-летний арендованный из каталонской «Барселоны» нападающий сборной Португалии Франсишку Тринкан принял участие в 23-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Лидс Юнайтед» и одной результативной передачей.