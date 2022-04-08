Элиста, 8 апреля, 2022, 21:18 — ИА Регнум. В Калмыкии 9 апреля усилится ветер и ожидается высокая пожарная опасность. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте республиканского управления МЧС России, передаёт ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Весна

Местами в Калмыкии синоптики прогнозируют небольшой дождь. Скорость ветра в дневные часы составит 7−12 метров в секунду, в отдельных районах порывы будут достигать до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +5…+10 градусов, днём воздух прогреется до +14…+19 градусов.

Высокая пожарная опасность четвёртого класса ожидается местами на севере Калмыкии — в Малодербетовском районе.