Москва, , 21:18 — REGNUM Сумма в размере 600 млн рублей выделена правительством России на единовременные выплаты беженцам из Донбасса и с Украины, сообщается 8 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Встреча беженцев из Донбасса в Пензе Pnzreg.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

В соответствующих распоряжениях правительства сказано, что в этом году на финансовое обеспечение реализации мер соцподдержки ряда категорий граждан МЧС России выделяется около 600 млн рублей.

К этим категориям относятся граждане России, Украины и ДНР, ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживающие на Украине, в ДНР или в ЛНР и вынужденно покинувшие территорию постоянного проживания, а затем прибывшие в экстренном порядке в Россию.

От руководства регионов требуются списки прибывших и нуждающихся в выплатах. Когда списки будут составлены, людям, подавшим соответствующее заявление, будет выплачено по десять тысяч рублей. Что касается МЧС РФ, ему поручено контролировать распределение денег.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области беженцы из Донбасса начали получать выплаты