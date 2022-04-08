Париж, 8 апреля 2022, 21:17 — REGNUM Руководство парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к 24-летнему бразильскому центрфорварду «Эвертона» и сборной Бразилии по футболу Ришарлисону. Об этом 8 апреля сообщило издание Calciomercato.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе
Sandro Halank

По информации источника, Ришарлисон готов рассмотреть вариант ухода из «Эвертона», так как «ириски» по итогам текущего сезона могут вылететь в Чемпионшип. «ПСЖ» видит в бразильце замену Килиану Мбаппе, который в грядущее летнее трансферное окно может перейти в мадридский «Реал».

В текущем сезоне Ришарлисон принял участие в 22-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В составе сборной Бразилии на счету центрфорварда шесть голов в восьми матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Ришарлисон выступает за «Эвертон» с 24 июля 2018 года после перехода из «Уотфорда» за 39,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.