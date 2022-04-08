Париж, , 21:17 — REGNUM Руководство парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к 24-летнему бразильскому центрфорварду «Эвертона» и сборной Бразилии по футболу Ришарлисону. Об этом 8 апреля сообщило издание Calciomercato.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе Sandro Halank

По информации источника, Ришарлисон готов рассмотреть вариант ухода из «Эвертона», так как «ириски» по итогам текущего сезона могут вылететь в Чемпионшип. «ПСЖ» видит в бразильце замену Килиану Мбаппе, который в грядущее летнее трансферное окно может перейти в мадридский «Реал».

В текущем сезоне Ришарлисон принял участие в 22-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В составе сборной Бразилии на счету центрфорварда шесть голов в восьми матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Ришарлисон выступает за «Эвертон» с 24 июля 2018 года после перехода из «Уотфорда» за 39,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.