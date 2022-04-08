Лондон, , 21:10 — REGNUM 31-летний фланговый нападающий мадридского «Реала» и сборной Бельгии по футболу Эден Азар может вернуться в Английскую Премьер-лигу.

Эден Азар (сс) Дмитрий Садовников. soccer.ru

Как сообщает издание Footmercato, лондонский «Арсенал» уже контактировал со «сливочными» на предмет трансфера нападающего. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Эдена Азара в 16 миллионов евро.

В текущем сезоне Эден Азар принял участие в 22-х матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых смог отметиться лишь одним забитым мячом и двумя результативными передачами. В составе сборной Бельгии на счету Азара 2 (1+1) очка по системе гол+пас в четыре матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.