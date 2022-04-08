Тбилиси, 8 апреля, 2022, 22:07 — ИА Регнум. В тбилисском городском суде началось очередное заседание судебного процесса над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, сообщает 8 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Я хотел бы поблагодарить сейм Литвы за заявление, требующее моего перевода в европейскую страну, а также я хотел бы поблагодарить поляков за то, что они неоднократно поднимали этот вопрос на самом высоком уровне», — с этих слов Саакашвили начал свое выступление в суде.

Сегодня экс-президент Саакашвили в очередной раз прокомментировал вопрос пересечения границы:

«Что касается пересечения границы, какой-то «умный» человек сказал, что Саакашвили приехал в Грузию для того чтобы быть вдали от войны на Украине. Я многое угадал точно, но если бы я знал точные догадки и предсказания о датах этой войны, я был бы сейчас на передовой, а не там, где я нахожусь — за этим стеклом. Если бы хотел уклониться от войны на Украине, я мог бы переехать в Америку, Голландию и многие другие места, а не в 310 камеру, где я нахожусь», — сказал Саакашвили.

Напомним, что на нынешнем судебном процессе Саакашвили обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Грузии.