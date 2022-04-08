Лас-Вегас, США, 9 апреля, 2022, 01:31 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Tyga (Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) выпустил видеоклип Lifetime. Выход ролика состоялся 8 апреля.

Скриншот YouTube Рэпер Tyga

В опубликованном клипе артист рассуждает о тяжёлых отношениях с возлюбленной, которые подходят к концу. Основной локацией работы стал роскошный отель в Лас-Вегасе (США).

Напомним, что Tyga начал профессиональную музыкальную карьеру в 2008 году, представив дебютный альбом No Introduction. В 2022 году артист планирует выпустить свою восьмую студийную пластинку.