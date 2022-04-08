Севилья, Испания, 8 апреля, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Сегодня, 8 апреля, в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» в матче 31-го тура испанской Примеры сезона 2021/22 сыграет с «Гранадой». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Soccer.ru Антони Марсьяль

Стартовые составы команд:

«Севилья»: Яссин Буну, Людвиг Аугустинссон, Хесус Навас, Диего Карлос Сантос, Жюль Кунде, Хесус Корона, Хесус Навас, Иван Ракитич, Жоан Жордан, Лукас Окампос, Юссеф Эн-Несери, Антони Марсьяль.

«Гранада»: Луиш Машимиану, Серхио Эскудеро, Виктор Диас, Домингуш Дуарте, Луис Милла, Ян-Брис Этеки, Негош Петрович, Рауль Торренте, Луис Суарес, Мирто Узуни, Дарвин Мачис.

В текущем сезоне арендованный из «Манчестер Юнайтед» 26-летний французский нападающий Антони Марсьяль принял участие в девяти матчах за «Севилью» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

На данный момент «Севилья» с пятнадцатью победами и 57-ю набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры. «Гранада», набрав 29 очков, располагается на шестнадцатой строчке.