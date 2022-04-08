Штутгарт, Германия, 8 апреля, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Сегодня, 8 апреля, в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» футбольный клуб «Штутгарт» в первом матче 29-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 примет дортмундскую «Боруссию». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

«Боруссия» (Дортмунд)

Стартовые составы команд:

«Штутгарт»: Флориан Мюллер, Константинос Мавропанос, Паскаль Штенцель, Борна Соса, Хироки Ито, Ватару Эндо, Атакан Каразор, Орел Мангала, Омар Мармуш, Тиагу Томаш, Крис Фюрлих.

«Боруссия»: Грегор Кобель, Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Эмре Джан, Махмуд Дауд, Джованни Рейна, Торган Азар, Джуд Беллингем, Марко Ройс, Эрлинг Холанд.

Матч обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом.

На данный момент «Боруссия» с восемнадцатью победами и 57-ю набранными очками занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Штутгарт», набрав 27 очков, располагается на пятнадцатой позиции.