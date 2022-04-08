Бухарест, , 20:53 — REGNUM Сразу в трех крупнейших регионах Румынии объявлено режим повышенной опасности наводнений. Об этом 8 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Уильям Тернер. Тень и мрак — вечер перед потопом. 1843

Согласно прогнозам, стихийное бедствие затронет населенные пункты, расположенные в бассейнах рек Тиса на востоке, Лэпуш и Кэлинешть-Оаш на северо-западе, а также Сомешул-Маре на севере страны.

В этой связи подразделения службы по чрезвычайным ситуациям и команды спасателей-добровольцев приведены в состояние полной готовности.

По официальной информации, соответствующее предупреждение будет действовать с 6:00 (время местное) 9 апреля до полудня 10 апреля.

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