Москва, 8 апреля, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Простые луганские ополченцы уже давно поняли, кого стоит слушать, кого нет. Об этом заявил 8 апреля ИА REGNUM военнослужащий народной милиции ЛНР Иван Синцов.

Власов и власовцы на службе Гитлеру против СССР и России

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Напомним, что в Стамбуле 29 марта завершился очередной раунд переговоров между российской и украинской делегациями. После этого ряд российских должностных лиц заявил о перспективах скорого заключения мирного договора.

«За семь лет все уже всё поняли — кого имеет смысл слушать, а кого нет. Кто не понял ни за прошедшие семь лет, ни за эти семь недель, тот уже никогда не поймёт», — заявил собеседник агентства.

Сейчас простые луганские мужики делают свою работу, выкуривая ВСУ из укреплений вокруг 29-го блокпоста под Новотошковкой, и им просто не до этого, отметил Синцов. «Когда они закончат и будет время передохнуть, посмотреть интернет и всё прочее, думаю, они просто пожмут плечами и скажут: «Ещё один п… сдаться предложил. Укроп, наверное», — сказал боец.

«Один мой знакомый местный ополченец, воюющий с самого начала, как-то очень правильно сказал: «Перед нами бандеровцы, позади нас власовцы». Вот что люди думают о тех, кто не хочет покончить с украинским нацизмом» — заключил Синцов.