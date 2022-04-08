Москва, 8 апреля, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро после резкого снижения в пятницу, 8 апреля, к концу торгов отыграли позиции и выросли по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 76,08 рубля, что на 33 копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро составил 82,70 рубля, поднявшись на 1 рубль 25 копеек.

При этом ранее в ходе торгов доллар снижался до 71 рубля впервые с осени 2021 года, евро опускался до 77,01 рубля, что стало минимальным показателем с июня 2020 года.

В целом же по итогам рабочей недели биржевой курс доллара упал на 7,87 рубля, курс евро — на 10,29 рубля. Таким образом, доллар и евро дешевеют уже четвёртую неделю подряд.