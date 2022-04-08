Бухарест, , 20:45 — REGNUM За минувшие 24 часа в Румынии зафиксирован 2001 случай заражения SARS-CoV-2. Об этом 7 апреля сообщает «Румынское телевидение».

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Согласно информации медиков, очаги инфекции по-прежнему фиксируются как в крупных городах, так и в сельской местности по всей стране. В то же время специалисты прогнозируют снижение масштабов заболеваемости в течение ближайших нескольких недель. Скончались 23 человека.

По состоянию на 8 апреля, общее число граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,87 млн. Из них умерло 65 17 пациентов.