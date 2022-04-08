Афины , 8 апреля, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Диалог между Приштиной и Белградом должен закончится подписанием «стабильного и реализуемого соглашения, сфокусированного на взаимном признании». Об этом заявил премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти 8 апреля, во время встречи с спецпредставителем ЕС Мирославом Лайчаком на полях экономического форму в Афинах.

Kryeministri-ks.net Альбину Курти (слева)

Курти также отметил, что евроатлантическая интеграция Западных Балкан не имеет альтернативы, и для успеха этого процесса нужна помощь ЕС.

«Во время встречи обсуждался прогресс в диалоге между Косово и Сербией, а также следующие шаги в этом процессе. Премьер заявил, что правительство Косово выступает за принципиальный и сбалансированный диалог», — отмечается в сообщении кабинета Альбина Курти.

Собеседники также обсудили вопрос использования регистрационных номеров Белграда и Приштины. Курти отметил, что до истечения срока достижения соглашения по этому вопросу осталось еще две недели.

Напомним, что в сентябре прошлого года на севере Косово и Метохии произошло очередное обострение ситуации из-за решения Приштины запретить использование сербских автомобильных номеров на территории края. После десятидневной блокады транспортного движения в северной части Косово и Метохии, временное решение спора было найдено за столом переговоров в Брюсселе при посредничестве спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака.