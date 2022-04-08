Вашингтон, , 20:36 — REGNUM США перебазируют в Словакию один комплекс ПВО Patriot, сообщил 8 апреля шеф Пентагона Ллойд Остин.

MIM-104 Пэтриот Hunini

Он уточнил, что комплекс будет управляться военными США.

«По моему указанию и по приглашению Словакии европейское командование США передислоцирует один ракетный комплекс Patriot с американским персоналом, на территорию Словакии», — указано в заявлении Остина.

Прибытие комплекса и его расчётов в Словакию ожидается «в ближайшие дни».

«Длительность их размещения пока не установлена, мы ведём консультации с правительством Словакии о более постоянном участии в их системе ПВО», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM. ранее власти Словакии заявили о передаче Украине имевшегося у них советского комплекса ПВО С-300.

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