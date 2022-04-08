Бухарест, 8 апреля 2022, 20:36 — REGNUM Более 27% населения Румынии не имеют возможности получать качественную питьевую воду из-за отсутствия системы водопровода. Об этом 8 апреля со ссылкой на данные исследования своего ведомства сообщил румынский министр развития, общественных работ и администрации Аттила Чеке, передает бухарестский телевизионный канал Digi24.
По словам министра, сложившаяся ситуация «в значительной степени портит имидж Румынии как цивилизованного европейского государства».
Предполагается, что в ближайшее время правительство Румынии рассмотрит вопрос о создании режима наибольшего благоприятствования для соответствующих инженерно-строительных проектов.
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