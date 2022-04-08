Бухарест, , 20:36 — REGNUM Более 27% населения Румынии не имеют возможности получать качественную питьевую воду из-за отсутствия системы водопровода. Об этом 8 апреля со ссылкой на данные исследования своего ведомства сообщил румынский министр развития, общественных работ и администрации Аттила Чеке, передает бухарестский телевизионный канал Digi24.

По воду Александра Майер © ИА REGNUM

По словам министра, сложившаяся ситуация «в значительной степени портит имидж Румынии как цивилизованного европейского государства».

Чеке «Более того, 44% домашних владений, преимущественно в сельской местности, лишены канализации. В этой связи необходима новая программа государственной поддержки проектов реформирования указанно сферы».

Предполагается, что в ближайшее время правительство Румынии рассмотрит вопрос о создании режима наибольшего благоприятствования для соответствующих инженерно-строительных проектов.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 80% жителей Румынии проведут Пасху дома