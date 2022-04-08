Бухарест, 8 апреля, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Более 27% населения Румынии не имеют возможности получать качественную питьевую воду из-за отсутствия системы водопровода. Об этом 8 апреля со ссылкой на данные исследования своего ведомства сообщил румынский министр развития, общественных работ и администрации Аттила Чеке, передает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Александра Майер ИА REGNUM По воду

По словам министра, сложившаяся ситуация «в значительной степени портит имидж Румынии как цивилизованного европейского государства».

Чеке «Более того, 44% домашних владений, преимущественно в сельской местности, лишены канализации. В этой связи необходима новая программа государственной поддержки проектов реформирования указанно сферы».

Предполагается, что в ближайшее время правительство Румынии рассмотрит вопрос о создании режима наибольшего благоприятствования для соответствующих инженерно-строительных проектов.