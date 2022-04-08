Саранск, , 20:32 — REGNUM В пресс-центре Мордовии министр экономики, торговли и предпринимательства республики Алексей Грибанов представил второй пакет региональных мер поддержки бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мордовии.

Предприниматель

Так, требования к инвестиционным проектам снижены до 25 млн рублей, что позволит большему числу инвесторов претендовать на аренду муниципального участка земли без торгов.

В региональное законодательство об упрощенной системе налогообложения внесены и изменения. Льготный период регистрации налогоплательщик продлевается до 2024 года.

Республиканский бюджет планирует погасить кредиторскую задолженность в размере 500 млн рублей перед субъектами бизнеса до 1 июля текущего года.

Разработан новый кредитный продукт для производителей хлебобулочных изделий. Микрозайм на 5 млн рублей по сниженной ставке в 7% годовых.

Также предлагается субсидирование процентной ставки по кредитам. Будут отобраны претенденты на предоставление субсидий за период возмещения затрат с 1 января по 30 июня текущего года.

Будет организована бизнес-миссия республиканских предприятий в Индию с государственной поддержкой по линии Российского экспортного центра.

Также в республике создан штаб по логистике. Рабочая группа занимается разработкой оптимальных маршрутов поставок.

Грибанов подчеркнул, что кредитными каникулами в регионе воспользовались 184 субъекта малого и среднего предпринимательства на общую сумму более 660 млн. рублей, 29 организаций – за прошлую неделю. Было получено 95 заявок на льготные кредиты на общую сумму в 1,2 млрд рублей. Системообразующие предприятия подали заявки на 5 млрд рублей.