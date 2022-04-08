Париж, 8 апреля, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Новые антироссийские санкции по запрету на покупку в России угля не распространяются на уже действующие контракты, сообщает 8 апреля МИД Франции. Парижу нужно время, чтобы переориентироваться на других поставщиков.

Хвостенко Василий Вениаминович. Добыча угля. В шахте. 1930-е гг

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Комментируя пятый пакет европейских санкций в отношении России, включающий запрет на импорт угля, французское внешнеполитическое ведомство отметило, что «этот запрет на импорт угля вступает в силу немедленно».

При этом МИД Франции подчёркивает, что этот немедленный запрет не распространяется на «текущие контракты, которые должны быть расторгнуты в начале августа».

Ведомство пояснило, что страна не может сразу отказаться от российского угля, так что ей нужен переходный период для организации поставок угля из других источников.

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