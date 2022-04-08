Москва, 8 апреля, 2022, 20:28 — ИА Регнум. В России за январь 2022 года было произведено 19,62 тонны золота, что на 0,7 тонны, или на 3,7% большее, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает 8 апреля пресс-служба Минфина.

Золото

Согласно данным ведомства, производство добычного золота в стране в январе выросло до 16,44 тонны с 15,56 тонны годом ранее, производство попутного золота увеличилось до 1,27 тонны с 1,17 тонны, а производство вторичного золота снизилось до 1,91 тонны с 2,19 тонны соответственно.

При этом, как сообщается, производство серебра в России за январь сократилось на 4,1 тонны, или на 6%, по сравнению с прошлогодним показателем и составило 64,24 тонны.

В том числе производство добычного серебра снизилось до 31,16 тонны с 33,86 тонны годом ранее, попутного серебра — до 21,37 тонны с 21,94 тонны, вторичного серебра — до 11,71 тонны со 12,54 тонны.