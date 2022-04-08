Саранск, , 20:11 — REGNUM В Мордовию 8 апреля прибыла еще одна группа вынужденных переселенцев с территорий Луганской и Донецкой народных республик. Всего прибыли 322 человека, который на вокзале встречали волонтеры, сотрудники социальных и медицинских служб, сообщает пресс-служба правительства республики.

Встреча эвакуированных жителей Донбасса в Саранске пресс-служба правительства Мордовии

Автобусами жителей Донбасса доставили в пункты временного размещения, которые работают в районах республики и в Саранске. Многие прибывшие сразу получили медицинскую помощь, в ближайшие дни в отношении всех прибывших будет проведен медицинский осмотр.

На перроне прибывших встречал глава республики Артем Здунов.

«Не волнуйтесь. Поможем и с работой, и дети в школу пойдут», — заверил людей, лишившихся дома, глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик дети пошли в школу в Ковылкинском районе Мордовии. руппа эвакуированных жителей Донбасса прибыла в Мордовию 23 февраля. В республику прибыли 164 жителя ДНР и ЛНР, большинство из которых дети, женщины, пожилые люди и инвалиды.

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