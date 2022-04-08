Нижневартовск, Югра, , 20:08 — REGNUM В Югре перед судом предстанет жительница Нижневартовска, подозреваемая в обмане 25 граждан на сумму около миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура ХМАО.

Нелегкая доля пенсионера Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, 37-летняя обвиняемая в 2018–2019 годах под предлогом оказания услуг по сбору и сдаче в Пенсионный фонд документов, необходимых для начисления пенсии по старости либо перерасчёта необоснованно заниженного размера ранее назначенной пенсии, обманула 25 вартовчан. Граждане, поверив злоумышленнице, передавали ей в счёт будущих услуг деньги в размере от 25 тыс. до 70 тыс. рублей. Общая сумма составила 988 тыс. рублей.

Гражданка обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае задержан псевдополицейский, подозреваемый в обмане пенсионеров.

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