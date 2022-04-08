Тбилиси, , 21:38 — REGNUM Генеральный секретарь «Альянса патриотов Грузии» и бывший депутат Грузинского парламента Ирма Инашвили 8 апреля на свой странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинила Михаила Саакашвили и Владимира Зеленского в желании втянуть Грузию в военный конфликт.

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«Давайте не будем забывать, что наша родина — Грузия, а не Украина, и мы должны избежать войны, которая постучалась к нам в дверь… Канцлер Олаф Шольц постоянно разговаривает с русскими, и это не государственная измена. Эмманюэль Макрон тоже говорит, и это не измена… Мы сказали российским депутатам — мы не хотим войны, мы хотим мира, мы не хотим вражды, мы хотим нейтралитета, и это было объявлено предательством!.. Когда Саакашвили заговорил о нейтралитете, его объявили героем. Если Саакашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе приедут в Москву и скажут «мы хотим мира», то грузинскими телеканалами они будут объявлены героями. А нас просто проклинают. Почему? Потому что они должны запутать общество, напугать его, разрушить здравый смысл, вызвать всеобщий психоз и в условиях этого психологического террора Саакашвили хочет государственного переворота, а Зеленский — открыть второй фронт в Грузии, вот почему он говорит, что из Грузии в Россию идет оружие. Мы должны понять всё это, чтобы избежать войны», — написала Инашвили в соцсети.

Напомним, что лидеры оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави посетили Москву, где провели встречи с российскими депутатами.