Екатеринбург, , 20:05 — REGNUM В Екатеринбурге на стройплощадке по улице Декабристов погиб рабочий. Трагедия произошла утром 8 апреля, сообщает старший помощник руководителя свердловского Следственного комитета Александр Шульга.

Стройка УФССП по ЯО

По данным следствия, на стропальщика с большой высоты упал элемент строительного материала. Мужчина скончался от травмы головы.

По факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело. Как отмечает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибшим оказался свердловчанин 1965 года рождения. Проводится расследование.