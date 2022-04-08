Екатеринбург, 8 апреля, 2022, 20:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на стройплощадке по улице Декабристов погиб рабочий. Трагедия произошла утром 8 апреля, сообщает старший помощник руководителя свердловского Следственного комитета Александр Шульга.

УФССП по ЯО Стройка

По данным следствия, на стропальщика с большой высоты упал элемент строительного материала. Мужчина скончался от травмы головы.

По факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело. Как отмечает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибшим оказался свердловчанин 1965 года рождения. Проводится расследование.